Hakkari'de terör operasyonu: 6 gözaltı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: ''Dün Yüksekova ilçesinde icra edilen operasyonda PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan 6 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.''

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