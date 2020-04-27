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Aktüel

Hakkari’de sokak hayvanları unutulmadı

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, dezenfekte çalışmalarının yanında sokak hayvanlarına yem desteğinde de bulunuyor.

2020-04-27 15:34:13 -
Hakkari’de sokak hayvanları unutulmadı

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, dezenfekte çalışmalarının yanında sokak hayvanlarına yem desteğinde de bulunuyor.


Kentin değişik noktalarında dezenfekte çalışmalarını yürüten veteriner işleri müdürlüğü ekipleri, başıboş köpeklerin bulunduğu barınakları da dezenfekte ederek yiyecek bıraktı. Kent merkezinde 7 kilometre mesafede bulunan hayvan barınaklarını dezenfekte eden veteriner ekipleri, hayvanlarla da yakında ilgilendiler. Başıboş köpeklere yiyecek bırakan veteriner ekipleri, rutin olarak bu çalışmaları sürdürdüklerini belirttiler.

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