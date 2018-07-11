Hakkari'de serçe yavrusunu kurtarmak için seferber oldular

Hakkari Çukurca'da bir apartmanın çatısında minik serçenin ayağına ip dolandı. Kurtulmak için çırpındı durdu. Serçenin durumu fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye haber verdi.

Veterinerle olay yerine gelen itfaiye ekipleri serçeyi kurtarmak için adeta seferber oldu.

Çatıya merdiven uzatıldı, itfaiye eri basamakları tek tek çıkarak serçeyi kurtardı.

Ayağında ödem oluşan yavru serçe, veteriner tarafından tedavi altına alındı.

Minik serçe, tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacak.

Kaynak: TRT Haber