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Aktüel

Hakkari'de şehit olan Uzman Çavuş Uğur Bora son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-05-31 17:07:04 -
Hakkari'de şehit olan Uzman Çavuş Uğur Bora son yolculuğuna uğurlandı

TOKAT (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora'nın cenazesi memleketi Tokat'ın Niksar ilçesinde toprağa verildi.

Hakkari'deki törenin ardından askeri helikopterle Niksar ilçesi Komando Tabur Komutanlığına getirilen Bora'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı.

Şehit Bora'nın cenazesi, kara yolu ile Niksar'ın Yolkonak beldesindeki babaevine getirildi.

Şehidin babası Turan, annesi Nuriye ve eşi Gülseren Bora, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Helallik alınmasının ardından, mezarlığın yakınındaki alanda kılınan cenaze namazı sonrası şehit Uzman Çavuş Uğur Bora'nın cenazesi belde mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine katılanlar maske takarak sosyal mesafe kuralına uydu.

Cenaze törenine, şehidin ailesi, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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