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Aktüel

Hakkari'de şehit olan Piyade Er Mehmet Günay son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'da, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam'ın da katıldığı cenaze töreninde Kovid-19 tedbirleri uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-05-31 17:01:13 -
Hakkari'de şehit olan Piyade Er Mehmet Günay son yolculuğuna uğurlandı

HATAY (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan Piyade Er Mehmet Günay'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın Altınözü ilçesinde toprağa verildi.

Çukurca ilçesinde dün şehit düşen Günay'ın (21) Türk bayrağına salırı cenazesi, "helallik" alınması için Hatay Devlet Hastanesi'nden Kıyıgören Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Daha sonra, şehit Günay için mahalle pazar yerinde cenaze töreni düzenlendi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Günay'ın naaşı mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı uygulanan törene, şehidin babası Hüseyin ve annesi Şemse Günay, kardeşleri ile yakınlarının yanı sıra Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, bazı milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Altı kardeşi bulunan şehit Günay'ın bekar olduğu öğrenildi.

Dün, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırısında Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora ile Piyade Er Mehmet Günay şehit olmuştu.

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