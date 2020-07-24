  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hakkari'de şehit emniyet mensupları için mevlit okutuldu

Yeniakit Publisher
2020-07-24 17:55:11 -
Hakkari'de şehit emniyet mensupları için mevlit okutuldu

HAKKARİ (AA) - Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan emniyet mensupları için Hakkari'de mevlit okutuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünce Hacı Sait Camisi'nde gerçekleştirilen programda, 15 Temmuz'da keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan emniyet mensupları için mevlit okutuldu, dua edildi.

Programa Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum amirleri, polis memurları ve vatandaşlar katıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı