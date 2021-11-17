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Aktüel Hakkari'de şarampole devrilen traktördeki 5 kişiyi Mehmetçik kurtardı
Aktüel

Hakkari'de şarampole devrilen traktördeki 5 kişiyi Mehmetçik kurtardı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Karakoç köyünde, şarampole devrilen traktördeki 5 kişi, askerler tarafından kurtarılarak helikopterle hastaneye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 18:23:00 -
Hakkari'de şarampole devrilen traktördeki 5 kişiyi Mehmetçik kurtardı

Hakkari-Şemdinli'de bağlı Karakoç köyünde, şarampole devrilen traktördeki 5 kişi, askerler tarafından kurtarılarak helikopterle hastaneye sevk edildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Karakoç köyünde bir traktör şarampole devrildi. Traktörde bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı.

2. Motorlu Piyade Bölük Komutanlığında görevli askerler tarafından kurtarılan yaralılar, Kaletepe Üs Bölgesi'ne taşındı. Kazada yaralananlar, doktor muayenesinin ardından helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesine sevk edildi.

Bakanlık, yaralıların kurtarılarak helikoptere taşınması sırasında çekilen görüntüleri de paylaştı.

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