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Aktüel

Hakkari'de PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-13 15:48:57 -
Hakkari'de PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, komandolar tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, Hakkari/Çukurca'da devam eden arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait mağarada 9 havan, 10 RPG-7 antitank, 200 doçka mühimmatı, 1 el yapımı patlayıcı, 3 roket sevk fişeği, 5 MP-8 havan tapası, 1 torba barut ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi.

Mühimmat ve malzemeler ile el yapımı patlayıcının imha edildiği ifade edildi.

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