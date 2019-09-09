Hakkari’de ot yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı Hakkari’nin Pınarca köyünde ot yüklü kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Hakkari’nin Pınarca köyünde ot yüklü kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Pınarca köyünde çiftçilik yapan bir vatandaşın ot bağlarını yükleyen kamyonet köyden 3 kilometre mesafede virajı alamayarak takla atması sonucu sürücü İ.P. yaralandı. Kazada hafif şekilde yaralanan kamyonet sürücüsü İ.P., Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.