Hakkari'de ormanlık alanda yangın paniği! Duyarlı vatandaşlar alevleri büyümeden tecrit etti!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Derecik ilçesi Havrok Tepesi mevkiinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Hakkari'de henüz bilinmeyen nedenle ormanlık alanda çıkan yangını köylüler söndürdü.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Derecik ilçesi Havrok Tepesi mevkiinde alevlerin yükseldiğini fark eden köylüler, durumu kendi imkânlarıyla kontrol altına almak üzere bölgeye hareket etti. Vatandaşların zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmayan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.