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Aktüel

Hakkari'de nöbet tuttuğu sırada rahatsızlanan asker şehit oldu

2020-04-18 23:50:22 -
Hakkari'de nöbet tuttuğu sırada rahatsızlanan asker şehit oldu

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki askeri bölgede görevli piyade er Abdullah Çam'ın, nöbet tuttuğu sırada rahatsızlanarak şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki askeri bölgede görevli bir askerin, nöbet sırasında rahatsızlanması üzerine Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

Askerin hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın başsağlığı mesajı ile şehit piyade er Abdullah Çam'ın fotoğrafı paylaşıldı.

Bakan Akar'ın mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

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