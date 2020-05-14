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Hakkari'de Kovid-19 nedeniyle evden çıkamayan 5 bin kişiye yardım eli

Yeniakit Publisher
2020-05-14 13:52:48 -
Hakkari'de Kovid-19 nedeniyle evden çıkamayan 5 bin kişiye yardım eli

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valiliği bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, sokağa çıkmaları kısıtlanan yaklaşık 5 bin kişinin ihtiyaçlarını giderdi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Hakkari Belediyesi ekipleri, kent genelindeki dezenfeksiyon, ilaçlama ve denetim çalışmaları yaparken Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri de yardım faaliyetlerine devam ediyor.

Tedbirler çerçevesinde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü, 20 yaş ve altı ile kronik rahatsızlığı olanlara yardım eli uzatmayı sürdüren ekipler, şimdiye kadar yaklaşık 5 bin kişiye ulaştı.

Vatandaşların taleplerini gidermek için çaba sarf eden ekipler, kent genelinde 112 Acil Çağrı Hattı ile diğer ilgili numaraları arayan vatandaşların ihtiyaçlarını da temin ederek evlerine götürüyor.


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