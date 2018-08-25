Hakkari'de korkutan yangın!

Hakkari'de dağlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Kıran Mahallesi'nin üst kesimlerindeki otlarla kaplı dağlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplere mahalle sakinleri de yardım ederken, yangının evlere sıçramaması için önlem alındı.

İtfaiye aracının ulaşamadığı bölümlerde devam eden yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.