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Hakkari'de köpeğin telef edilmesiyle ilgili inceleme başlatıldı

Zap Suyu kenarında telef edilen köpekle ilgili inceleme başlatıldı.

03 Temmuz 2018 Salı 18:25
Hakkari'de köpeğin telef edilmesiyle ilgili inceleme başlatıldı

Hakkari Valiliği açıklamasına göre, 2 Temmuz'da 13.30 sıralarında 155 Polis İmdat hattına gelen çağrıda, Seyitoğlu Taşocağı yakınında Zap Suyu kenarında yaralı ve iki gözü oyulmuş bir sokak hayvanının olduğu yönünde bilgi verildi.

Başıboş Sokak Hayvanları Toplama Ekibi görevlilerinin saat 14.05 civarında olay yerine ulaştığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olay yerine ulaşan ekiplerimiz köpeği yakalamaya çalışmış fakat yakalanması mümkün olmadığından dolayı veteriner hekimin tavsiye dozunda narkoz verilerek uyutulması beklenilmiştir. Daha sonra yaralı sokak hayvanı tedavi edilmek üzere Belediye Rehabilitasyon Merkezine getirilmiş olup burada veteriner hekim tarafından yapılan ilk incelemede hayvanın iki gözünün oyulduğu, darbedildiği ve karın boşluğunda travmaya bağlı kanama olduğu tespit edilmiştir. Veteriner hekim tarafından yapılan klinik muayene sonucunda ise kalp ve solunum fonksiyonlarının minimale indiği ve solunum yetmezliğine girdiği anlaşılmıştır. Hayata döndürebilmek için kalp ve solunum masajı yapılmış ancak tüm müdahalelere rağmen tedaviye cevap veremeyerek hayata döndürülememiştir."

Açıklamada, köpeğin öldürülmesiyle ilgili basın yayın organlarında haberlerin yer aldığı hatırlatıldı ve şöyle denildi:

"Sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında yer alan 'İlimiz merkez Zap Suyu kenarında gözleri oyulmuş köpeğin belediye ekiplerince öldürüldüğü' şeklinde yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Gerekli tüm müdahalelerin Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü Yetkilileri tarafından yapıldığı fakat yaralı hayvanın yoğun darp ve şiddete maruz kalmış olmasından dolayı hayata döndürülemediği tarafımızca tespit edilmiştir. Başta Hakkarili vatandaşlarımız olmak üzere bütün ülkede üzüntüye sebep olan bu insanlık dışı olayın her yönüyle aydınlatılabilmesi için Valiliğimiz tarafından kapsamlı inceleme başlatılmıştır."

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 18:25
  1. Hakkari

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