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Yerel Hakkari'de kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
Yerel

Hakkari'de kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 3 çuval içerisinde 46 paket 47 kilo 500 gram toz eroin ve 8 kilo 500 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 17:39:00 -
Hakkari'de kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 3 çuval içerisinde 46 paket 47 kilo 500 gram toz eroin ve 8 kilo 500 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari hudut hattında jandarma ile müşterek gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde 3 çuval içerisinde 46 paket 47 kilo 500 gram toz eroin ve 8 kilo 500 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Açıklamada, "Terör örgütünün en büyük destekçisi olan uyuşturucu çetelerine bir darbe daha!" denildi. (İLKHA)

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