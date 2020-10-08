Hakkari'de kaçak sigara ve ilaç ele geçirildi
HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kaçak sigara ve ilaç ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda Akpınar köyü Golegiri mevkisinde 6 Ekim'de yapılan aramada, arazide 4 bin kutu ağrı kesici, 70 kutu tıbbi ilaç, 70 kutu çözelti, 28 bitki tohumu, 70 serum iğnesi, 1670 paket bandrolsüz kaçak sigara bulundu.