Hakkari'de hain tuzak! İnfilak etti
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcı patladı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti.18 Ağustos 2019 Pazar 20:54
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca Şemdinli ilçesi Çatalca Mahallesi yoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcı sivil aracın geçişi sırasında infilak etti.
Patlamada bir kişi hayatını kaybettİ.
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