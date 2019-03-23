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Hakkari'de faciadan dönüldü! Saldırıyı koruyucular önledi

Irak'ın kuzeyinden Hakkari'ye gönderilen patlayıcı yüklü İHA, bölgedeki koruyucular tarafından son anda önlendi.

23 Mart 2019 Cumartesi 17:42
Hakkari'de faciadan dönüldü! Saldırıyı koruyucular önledi

Irak’ın kuzeyinden Hakkari’nin Derecik ilçesine gönderilen patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA), güvenlik korucuları tarafından düşürüldü.

Alınan bilgilere göre, öğle saatlerinde teröristler tarafından Irak’ın kuzeyinden Derecik ilçe merkezine patlayıcı yüklü İHA gönderildi. Askeri bölgelere yönelik olası bir saldırı için gönderildiği tahmin edilen İHA’yı fark eden güvenlik korucuları, uzun namlulu silahlarla İHA’yı ateş altına aldı. İsabet alan İHA, ilçe merkezine bağlı Koçyiğit Mahallesi’ne düştü. Patlayıcı bağlı olduğu öğrenilen İHA için bölgeye bomba imha uzmanı sevk edilirken, çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

 

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 17:42
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