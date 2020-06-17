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Sağlık

Hakkari’de esnaf denetimleri sürüyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de korona virüsü nedeniyle haksız fiyat artışı yapan esnafa yönelik yapılan denetimler devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 11:30:03 -
Hakkari’de esnaf denetimleri sürüyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de korona virüsü nedeniyle haksız fiyat artışı yapan esnafa yönelik yapılan denetimler devam ediyor.


Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Birimi ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli esnaf gruplarına yönelik hijyen, fiyat ve korona virüs noktasında alınan tedbirlere uyulup uyulmadığı konusunda denetimleri yapılıyor. Hakkari Belediyesi, korona virüse karşı aldığı önlemler kapsamında dezenfekte işlemlerini aralıksız sürdürürken, zabıta ekipleri de vatandaşların sağlığı için denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta ekipleri, son 1 haftada başta marketler olmak üzere toplam 50 noktada denetim yaptı. Denetimler kapsamında marketlerin bir defada içeriye aldığı müşteri sayısına, market içerisinde müşteri sayısının fazla olmaması için giriş çıkışların kontrolüne, sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığı gibi konulara dikkat edildi. Ayrıca, marketlerde hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı ve ürünlerin fiyatı ile ilgili etiket denetimleri de yapıldı.

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