Hakkari'de engelli Erhan'ın yüzü, polis amcalarının sürpriz hediyesiyle güldü
HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde polis ekiplerinin tekerlekli sandalye hediye ettiği engelli çocuk, büyük mutluluk yaşadı.
Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir yandan sosyal projeleri de hayata geçiriyor.
Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği tarafından İl Emniyet müdürlüğüne gönderilen tekerlekli sandalye, Şemdinli ilçesinde yaşayan engelli Erhan Çiftçi'ye hediye edildi.
Çiftçi'ye sandalyesi, Şehit Mustafa Darendelioğlu Polis Merkezi Amirliği ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince evinde teslim edildi.
Sürpriz hediyeyle büyük mutluluk yaşayan Çiftçi, polislere teşekkür etti.