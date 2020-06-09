  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık

Hakkari’de dezenfekte çalışmaları sürüyor

Hakkari Belediyesi, cadde ve sokaklarla bazı iş yerlerinin camlarını köpüklü suyla dezenfekte etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 14:30:20 -
Hakkari’de dezenfekte çalışmaları sürüyor

Hakkari Belediyesi, cadde ve sokaklarla bazı iş yerlerinin camlarını köpüklü suyla dezenfekte etti.


Çarşı merkezi, mahalle, cadde ve sokaklar, taksi durakları, çocuk oyun grupları ve spor alanlarının bulunduğu parklarda da ekipler tarafından dezenfekte çalışması gerçekleştiriliyor. Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve zabıta müdürlüğü ekipleri, gerekli önlemlerini arttırdı. Çalışmalardan dolayı belediye ekiplerine teşekkür eden vatandaşlar, zorunda kalmadıkça kalabalık yerlerde bulunulmaması, el hijyenine önem verilmesi ve tokalaşma gibi yakın temaslardan kaçınılmaları konusunda belediye ekiplerinin kendilerini bilgilendirdiğini ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı