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Sağlık

Hakkari’de dezenfekte çalışmaları sürüyor

Hakkari’de korona virüs tedbirleri kapsamında yürütülen dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 10:05:45 -
Hakkari’de dezenfekte çalışmaları sürüyor

Hakkari’de korona virüs tedbirleri kapsamında yürütülen dezenfekte çalışmaları devam ediyor.


Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatları doğrultusunda korona virüs denetim ve dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 11 Mayıs’ta açılan berber, kuaför ve güzel merkezlerini yakın takibe alan Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, tekrardan denetimlerde bulunarak dezenfekte çalışması yaptı.


Tüm iş yerlerini dezenfekte ederek hazır hale getiren ekipler, sosyal mesafe ve hijyenik konusunda ise uyarılarını yenilediler.

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