Hakkari'de acı haber! Şehit ateşi Balıkesir'e düştü
Balıkesirli Uzman Çavuş Selim Gündoğan, Hakkari'deki birliğinde silah bakımı sırasında yaralanarak şehit düştü. Şehit Gündoğan’ın acı haberi Sındırgı Büyükdağdere kırsal mahallesindeki baba ocağında yas var.
Hakkari Yüksekova'da görev yapan Piyade Uzman Çavuş Selim Gündoğan, birliğinde silah bakımı sırasında meydana gelen kazada yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gündoğan kurtarılamayarak şehit düştü.
Şehit Gündoğan'ın acı haberi Sındırgı Büyükdağdere kırsal mahallesindeki baba ocağına ulaştı. Evlatlarının acı haberini alan aile yasa boğuldu.