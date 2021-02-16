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Gündem Hakkari'de acı haber! Şehit ateşi Balıkesir'e düştü
Gündem

Hakkari'de acı haber! Şehit ateşi Balıkesir'e düştü

Balıkesirli Uzman Çavuş Selim Gündoğan, Hakkari'deki birliğinde silah bakımı sırasında yaralanarak şehit düştü. Şehit Gündoğan’ın acı haberi Sındırgı Büyükdağdere kırsal mahallesindeki baba ocağında yas var.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 23:49:00 -
Hakkari'de acı haber! Şehit ateşi Balıkesir'e düştü

Hakkari Yüksekova'da görev yapan Piyade Uzman Çavuş Selim Gündoğan, birliğinde silah bakımı sırasında meydana gelen kazada yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gündoğan kurtarılamayarak şehit düştü.

Şehit Gündoğan'ın acı haberi Sındırgı Büyükdağdere kırsal mahallesindeki baba ocağına ulaştı. Evlatlarının acı haberini alan aile yasa boğuldu.

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