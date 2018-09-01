Hakkari'de 7 terörist öldürüldü!
Hakkari'nin Yüksekova İkiyaka Dağları Bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan iç güvenlik operasyonlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi.01 Eylül 2018 Cumartesi 21:37
İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Hakkari-Yüksekova İkiyaka Dağları Bölgesinde yapılan 'yakın hava destekli operasyon' sonucu 7 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Hakkari-Yüksekova İkiyaka Dağları Bölgesi'nde gerçekleştirilen yakın hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari-Yüksekova İkiyaka Dağları Bölgesi'ne yakın hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi.
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