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Hakkari'de 7 terörist öldürüldü!

Hakkari'nin Yüksekova İkiyaka Dağları Bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan iç güvenlik operasyonlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi.

01 Eylül 2018 Cumartesi 21:37
Hakkari'de 7 terörist öldürüldü!

İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Hakkari-Yüksekova İkiyaka Dağları Bölgesinde yapılan 'yakın hava destekli operasyon' sonucu 7 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Hakkari-Yüksekova İkiyaka Dağları Bölgesi'nde gerçekleştirilen yakın hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari-Yüksekova İkiyaka Dağları Bölgesi'ne yakın hava destekli operasyon düzenlendi. 

Operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi.

 

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 21:37
  1. Hakkari
  2. PKK
  3. TSK

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