Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hakkari'de 4 terörist öldürüldü!

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında, güvenlik güçleri tarafından top ve havan atışları sonucunda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 17:47
Hakkari'de 4 terörist öldürüldü!

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonlarda top ve havan atışları sonucu 4 terörist etkisiz hale getirildi.

ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Yüksekova kırsalında ise arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde bir el yapımı patlayıcı, 40 kilogram amonyum nitrat ve RDX karışımı patlayıcı madde, bir el bombası, 2 telsiz ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

 

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 17:47
  1. Hakkari
  2. TSK
  3. Genelkurmay Başkanlığı
  4. mehmetçik

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    90+2'de gelen gol takımı yıktı!
    1. 90+2'de gelen gol takımı yıktı!
    2. Manisa'da karı kocaya sokak ortasında..
    3. Karı-kocaya sokak ortasında kanlı infaz!
    4. AK Parti'de temayül yoklaması 2-3..
    5. Antalya'da 11'ler belli oldu!
    6. Rize’de Süper Lig sevinci
    7. Feraceye bir de böyle bakın!
    8. Fakıbaba'dan hayvan pazarı açılışı
    9. Rize ayakta! Vatandaşlar sokağa döküldü
    10. Es Es müthiş geri dönüşle ligde kaldı!
    11. Şampuan obeziteyi tetikliyor!
    12. Meral Akşener'in İP'i kopuyor
    13. Yara izlerini gideren yöntemler
    14. Türkiye düşmanlığında yarışa girdiler
    15. Trabzon'un Antalya 11'i belli oldu!
    16. Adana Demir kurtuldu, Altınordu son..
    17. Denizlispor'dan ligde kalma yolunda..
    18. BB. Erzurumspor'dan play-off için dev..
    19. Kasımpaşa Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN
    20. Almanya'dan skandal karar
    Beşiktaş'lı genel kurul üyesinden siyasi provokasyon! Erdoğan'ı hedef gösterdi
    Beşiktaş'lı genel kurul üyesinden siyasi provokasyon! Erdoğan'ı hedef gösterdi
    Abdullah Gül: Adaylığım söz konusu değildir
    Abdullah Gül: Adaylığım söz konusu değildir
    Köylüler gözlerine inanamadı! Adeta fışkırdı
    Köylüler gözlerine inanamadı! Adeta fışkırdı
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Bülent Arınç beni ters köşeye yatırdı' dedi ve açıkladı Ona söylediğim sözleri geri alıyorum
    'Bülent Arınç beni ters köşeye yatırdı' dedi ve açıkladı Ona söylediğim sözleri geri alıyorum
    Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül iddiası!
    Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül iddiası!