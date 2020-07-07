  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hakkari'de 3 kilo 340 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-07-07 18:28:37 -
Hakkari'de 3 kilo 340 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de bir kişinin üzerinde 3 kilo 340 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli ya da depolanması faaliyetlerini yürütenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Temmuz'da gerçekleştirilen uygulamada bir kişinin üzerinde 3 kilo 340 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde nakletmek" suçundan işlem başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı