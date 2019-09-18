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Hakkari'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

İçişleri Bakanlığından, Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

18 Eylül 2019 Çarşamba 09:35
Hakkari'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

İçişleri Bakanlığından, Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon düzenlendi.

Operasyonda, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

 

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 09:35
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