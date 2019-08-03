Hakkari'de 2 terörist teslim oldu
PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve örgüte 1994 yılında katıldığı tespit edilen 2 terörist, Hakkari Derecik'te jandarmaya teslim oldu.03 Ağustos 2019 Cumartesi 20:57
PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve örgüte 1994 yılında katıldığı tespit edilen Nesibe Buldan ve Rihan Ova isimli 2 terörist, Hakkari İl Jandarma Komutanlığının yürüttüğü ikna çalışmaları neticesinde teslim oldu.
Sınırı geçerek teslim olan teröristler Derecik'te gözaltına alındı.
Kaynak: TRT Haber
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