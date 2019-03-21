0553 313 94 23

Hakkari’de 18-24 Mart Yaşlılar Haftası

Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Birimi ile hastane yönetimi, “18-24 Mart Yaşlılar Haftası” etkinlikleri kapsamında yaşlıları evlerinde ziyaret edip gül verdiler.

21 Mart 2019 Perşembe 15:50
Hakkari’de 18-24 Mart Yaşlılar Haftası

Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Birimi ile hastane yönetimi, “18-24 Mart Yaşlılar Haftası” etkinlikleri kapsamında yaşlıları evlerinde ziyaret edip gül verdiler.


Hakkari İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri Birimi ile hastane yönetimi, “18-24 Mart Yaşlılar Haftası” münasebetiyle kent merkezinde kayıtlı yaşlıları evlerinde ziyaret ederek gül verdiler. Etkinlikler çerçevesinde daha önce hiç doğum gününü kutlanmayan Meryem Kurt isimli hastanın da doğum gününü kutlayan ekipler, yaşlı kadına bir ilki yaşattı.


Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün kriterleri baz alınarak hastalara başta tedavi olmak üzere, sosyal ve psikolojik ihtiyaçları açısından da destek olunduğu belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda evde sağlık hizmetleri alan ve hayatında hiç doğum günü kutlanmayan Meryem Kurt adlı hastamızın doğum gününü kutlayarak, hayatında bir ilk yaşatarak yaşlımızı mutlu ettik. Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında yaşlı sağlığının korunması ve sağlıklı yaşlanma ile ilgili farkındalığın artırılmasına yönelik olarak 18-24 Mart Yaşlılar Haftası münasebetiyle kayıtlı olan tüm yaşlı hastalarımıza gül dağıttık. Yaşlılarımıza yalnız yaşlanmadıklarını hissettirerek desteğimizi sürdüreceğiz. Bu vesileyle ilgili hastane yönetimimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 15:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Son yıllarda iri Karadeniz somonuna talep arttı"
    1. "Son yıllarda iri Karadeniz somonuna..
    2. TEM Daire Başkanlığından nevruz klibi
    3. Çalıştığı fabrikada can verdi
    4. Cezayir'de iktidardaki iki partide..
    5. Mehmet Yiğiner: “Yabancı oyuncu..
    6. BTK ve Google’ın bilinçli internet..
    7. Karamollaoğlu: Bahçeli'yi tebrik..
    8. Terör örgütü PKK'nın suikastçisi..
    9. Develi çiftçilerden bakan yardımcısı..
    10. İYİ Partili Koray Aydın’dan büyük iddia
    11. AK Parti'nin Eskişehir mitingi
    12. Bakan Soylu: "İHA’ların altına bir..
    13. AK Parti'nin Eskişehir mitingi
    14. Başkan adayı Sülük gençlerle buluştu
    15. Dündar esnafa Türk Bayrağı hediye etti
    16. Öğrencilerden Albay Başaklıgil’e..
    17. ÖTV ve KDV indirim sürelerinin..
    18. Canlı yayında büyük rezalet! BAE'li..
    19. UNESCO Türkiye Milli Komisyonunda..
    20. SAÜ’de Nevruz coşkusu
    21. Huzurevi sakinleri için kermes
    22. Tüfenkci ve Kahtalı ziyaretlerini..
    23. Doğtaş-Kelebek Mobilya Rize Mağazası..
    24. AB liderleri Brexit için bir araya..
    25. Parlak Yeşilyurt’u karış karış gezmeye..
    26. “Tavrından dönmediği sürece ABD..
    27. Kamu görevlilerine saldırı planı yapan..
    28. Mersin’de Adalet Ormanı oluşturuldu
    29. Döviz kurları
    30. Diyarbakır’da Nevruz kutlamaları
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!