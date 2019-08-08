Hakkari’de 1 vali yardımcısı ile 4 kaymakamın görev yeri değiştirildi İçişleri Bakanlığı’nın Vali Yardımcıları ve Kaymakam atamalarına ilişkin kararnamesi Resmi gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

İçişleri Bakanlığı’nın Vali Yardımcıları ve Kaymakam atamalarına ilişkin kararnamesi Resmi gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararnamesi ile 403 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirilirken, Hakkari’den 1 vali yardımcısı ile 4 kaymakamın görev yerleri değişti.

Kararnameye göre Hakkari Vali Yardımcısı Mustafa Pala Gümüşhane Vali Yardımcılığına atanırken, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler Mülkiye Müfettişliğine-Van’ın Gürpınar Kaymakamı Osman Doğramacı Yüksekova Kaymakamlığına, Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman Van Edremit Kaymakamlığı’na-Trabzon’un Arsin Kaymakamı Yakup Güven Şemdinli Kaymakamlığı’na, Çukurca Kaymakamı Temel Ayça Ankara’nın Beypazarı Kaymakamlığı’na-Erzurum Köprükoy Kaymakamı Murat Öztürk Çukurca Kaymakamlığı’na, Derecik Kaymakamı İdris Aslan Diyarbakır’ın Eğil Kaymakamlığı’na-Hatay’ın Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce Derecik Kaymakamlığı’na atandı.

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