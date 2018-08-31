Hakkari'de 1 asker şehit oldu
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik Beldesi Evliya Tepede bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan EYP'nin uzaktan kumanda ile infilak ettirilmesi sonucu 1 askeri personel şehit oldu.31 Ağustos 2018 Cuma 15:02
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu bir askerin şehit olduğu bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Büyükçiftlik beldesindeki Evliya Tepe'de bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcı, uzaktan kumandayla infilak ettirildi.
Patlama sonucu bir asker şehit oldu.
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