0553 313 94 23

Hakkari'de 1 asker şehit oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik Beldesi Evliya Tepede bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan EYP'nin uzaktan kumanda ile infilak ettirilmesi sonucu 1 askeri personel şehit oldu.

31 Ağustos 2018 Cuma 15:02
Hakkari'de 1 asker şehit oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu bir askerin şehit olduğu bildirildi. 

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Büyükçiftlik beldesindeki Evliya Tepe'de bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcı, uzaktan kumandayla infilak ettirildi.

Patlama sonucu bir asker şehit oldu.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 15:02
  1. Hakkari
  2. Yüksekova
  3. EYP
  4. uzaktan kumandalı
  5. patlama
  6. şehit

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kardeş kıskançlığına nasıl müdahale edilmeli?
    1. Kardeş kıskançlığına nasıl müdahale..
    2. Epilepsi nöbeti geçiren kişiye nasıl..
    3. Kayseri KYK ve özel yurtları telefon..
    4. Danıştay sanığı yurtdışına kaçarken..
    5. İran'dan ABD'ye karşı hamle! Irak'a..
    6. Gaziantep KYK ve özel yurtları telefon..
    7. Kireçlenmeden muzdaripseniz...
    8. Osmanlıspor'dan Afyonspor'a! 1 senelik..
    9. Milli Takım'ın Rusya ve İsveç maç..
    10. 1 Nisan'dan beri test ediliyordu!..
    11. KYK Ankara yurtları
    12. Kırgızistanın Bağımsızlık Yıldönümü..
    13. İngiliz Bakan, Tahran'a giderken..
    14. Birçok derde deva! Fiyatı ise dudak..
    15. Denizli KYK ve özel yurtlar 2018
    16. Okullar ne zaman açılacak 2019 MEB
    17. Bursa devlet yurtları Bursa özel yurt..
    18. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den..
    19. Şehit Ömer Halisdemir'in adı sınırları..
    20. Burs veren vakıflar 2018
    Askeri helikopter düştü! 18 kişi öldü
    Askeri helikopter düştü! 18 kişi öldü
    ABD, Türkiye'nin Çin ile para takasına dayanamadı! Doların yerini TL'nin almasından korkuyorlar!
    ABD, Türkiye'nin Çin ile para takasına dayanamadı! Doların yerini TL'nin almasından korkuyorlar!
    Dünya alarmda! Sadece 26 gün yetecek stok kaldı
    Dünya alarmda! Sadece 26 gün yetecek stok kaldı
    2018 KPSS sınav sonuçları son dakika açıklandı!
    2018 KPSS sınav sonuçları son dakika açıklandı!
    'Zina'nın serbest olmasının arkasında ne var?
    'Zina'nın serbest olmasının arkasında ne var?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce Kılıçdaroğlu'nun yine rengi attı!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce Kılıçdaroğlu'nun yine rengi attı!
    ABD'nin bugünlerini 2016'da anlatmıştı! Trump seçimi kazanırsa...
    ABD'nin bugünlerini 2016'da anlatmıştı! Trump seçimi kazanırsa...