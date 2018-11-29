Hakkari Valisi Akbıyık'tan üs bölgesinde inceleme

Hakkari Valiliğinin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Vali İdris Akbıyık, beraberindeki protokol üyeleriyle gittiği karla kaplı üs bölgesinde asker ve güvenlik korucularıyla sohbet etti.

Askeri yetkililerden bölgeyle ilgili bilgi alan Akbıyık, gece gündüz demeden zorlu hava şartlarına rağmen teröristlere geçit vermeyen güvenlik güçlerine başarı diledi.