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Hakkari Valisi Akbıyık'tan üs bölgesinde inceleme

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı İkiyaka Üs Bölgesi'ni ziyaret ederek askerlerle fotoğraf çektirdi.

29 Kasım 2018 Perşembe 22:45
Hakkari Valisi Akbıyık'tan üs bölgesinde inceleme

Hakkari Valiliğinin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Vali İdris Akbıyık, beraberindeki protokol üyeleriyle gittiği karla kaplı üs bölgesinde asker ve güvenlik korucularıyla sohbet etti.

Askeri yetkililerden bölgeyle ilgili bilgi alan Akbıyık, gece gündüz demeden zorlu hava şartlarına rağmen teröristlere geçit vermeyen güvenlik güçlerine başarı diledi.

 

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 22:45
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