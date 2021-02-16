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Gündem Hakkari Valiliği'nden "cinsel saldırı" açıklaması
Gündem

Hakkari Valiliği'nden "cinsel saldırı" açıklaması

Hakkari Valiliği, Polisevi'nde cinsel saldırı olayıyla ilgili açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 00:02:00 -
Hakkari Valiliği'nden "cinsel saldırı" açıklaması

Hakkari Valiliği, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada çıkan Polisevi'nde cinsel saldırı haberleri ile ilgili açıklama yaptı.

Valilikten açıklama

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada çıkan cinsel saldırı haberleri ile ilgili bir açıklama yapılması gereğinin duyulduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"28.01.2021 günü İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli sivil memur G.A.Ü. görev yaptığı Hakkâri Polisevi'nde kaldığı odasında, Polisevi'nde konakladığı esnada tanıştığı ve bir süredir arkadaşlık ettiği polis memuru E.T. tarafından cinsel saldırıya uğradığını belirterek davacı/şikayetçi olmuş, konuyla ilgili gerekli olay yeri inceleme çalışmaları ve müşteki şahsa aldırılan doktor raporu hazırlanan tahkikat dosyasına eklenerek adli makamlara sevk edilmiştir.

Mağdur sivil memur G.A.Ü., şüpheli polis memuru E.T. ile ailelerinin de bilgisi dahilinde evlenme kararı almaları üzerine Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'na 08.02.2021 günü müracaat ederek şikayetinden vazgeçmiştir. Daha sonra şüpheli polis memuru E.T’nin evlenmeden vazgeçmesi üzerine sivil memur G.A.Ü, 10.02.2021 günü tekrar şikayetçi olduğunu bildirmiştir. Şüpheli polis memuru derhal görevden uzaklaştırılmış, ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğünden müfettiş talep edilerek gerekli idari soruşturma başlatılmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmekte olup, olay bütün yönleriyle araştırılmaktadır" 

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