THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Hakkari Valiliği uyardı!

Hakkari Valiliği, vatandaşları dolandırıcılık konusunda uyardı. Valilik, bazı kişilerin kendisini Hakkari Valisi olarak tanıttığını ve bu konuda dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

04 Ekim 2018 Perşembe 16:46
Hakkari Valiliği uyardı!

Hakkari Valiliği, kendisini Hakkâri Valisi olarak tanıtan bazı dolandırıcılar konusunda uyarıda bulundu. 

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “Valimizin adını kullanarak kendisini Hakkâri Valisi olarak tanıtan bazı dolandırıcıların; para, yardım, kişisel kimlik bilgisi, banka hesap numarası gibi taleplerde bulundukları yönünde bir takım duyumlar alınmıştır. Böyle durumlarla karşılaşılması halinde arayan kişilere itibar edilmeden 155 Polis İmdat veya 156 Jandarma İhbar hattını arayarak bilgi vermeniz uygun olacaktır” denildi. 

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 16:46
  1. Hakkari Valiliği
  2. Hakkari

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den Rusya'ya tehdit gibi açıklama!
    1. ABD'den Rusya'ya tehdit gibi açıklama!
    2. Fenerbahçe-Spartak maçı saat kaçta?
    3. Ümit Karan Makedon takımın başına geçti
    4. Güneş fırtınası nedir? Güneş fırtınası..
    5. Maçları yayınlayacak kanallar belli oldu
    6. Berat Albayrak: Tarihe gömeceğiz!
    7. Malmö Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta?
    8. Hakkari Valiliği uyardı!
    9. İtalya'da banka müdürü zenginlerin..
    10. Putin, tepki çeken kararnameyi imzaladı!
    11. Fransa'da 'Başbakanlık' kaldırılsın'..
    12. Bakan Mustafa Varank tarih verdi, dev..
    13. FETÖ'nün telekulakçısı yakalandı
    14. Merkez Bankası rezervleri yükseltti
    15. İzmir'de 'kaçırma girişimi'..
    16. Rusya TürkAkım projesiyle ilgili..
    17. 'Doların tiranlığı sona yaklaşıyor'
    18. İdrarda kan varsa, durduğunuz her..
    19. Erdoğan'dan önemli görüşme!
    20. Karabük'te şantiyede çalışan işçilere..
    Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur
    Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2018
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    Meral Akşener tiyatrosunda ikinci perde! İstifaları istendi
    Meral Akşener tiyatrosunda ikinci perde! İstifaları istendi