Hakkari Valiliği uyardı!

Hakkari Valiliği, kendisini Hakkâri Valisi olarak tanıtan bazı dolandırıcılar konusunda uyarıda bulundu.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “Valimizin adını kullanarak kendisini Hakkâri Valisi olarak tanıtan bazı dolandırıcıların; para, yardım, kişisel kimlik bilgisi, banka hesap numarası gibi taleplerde bulundukları yönünde bir takım duyumlar alınmıştır. Böyle durumlarla karşılaşılması halinde arayan kişilere itibar edilmeden 155 Polis İmdat veya 156 Jandarma İhbar hattını arayarak bilgi vermeniz uygun olacaktır” denildi.