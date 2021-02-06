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Eğitim Hakkari Üniversitesi rektörü kim oldu?
Eğitim

Hakkari Üniversitesi rektörü kim oldu?

Hakkari Üniversitesi rektörü kim? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 11 üniversitenin rektörü atandı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda Hakkari Üniversitesi rektörlüğüne de atama yapıldığı. Peki, Hakkari Üniversitesi rektörü kim oldu?

Yeniakit Publisher
2021-02-06 11:57:00 -
Hakkari Üniversitesi rektörü kim oldu?

11 üniversiteye rektör atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

Hakkari Üniversitesi rektörü kim oldu?

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Pakiş atandı.

Ömer Pakiş kimdir?

Prof. Dr. Ömer Pakiş, Batman’da dünyaya geldi. 1983 yılında Bitlis İmam Hatip Lisesinden mezun olan Pakiş, 1993 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı. Ömer Pakiş, 1996’da Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans eğitimini bitirdi. Pakiş, doktorasını da aynı bölümde 2001 yılında tamamladı.

Arapça, İngilizce ve Kırgızca bilen Prof. Dr. Ömer Pakiş’in, yurt içinde ve yurt dışında yayımlanmış birçok makale ve yazsı bulunuyor.

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