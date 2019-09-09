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Hakkari şehidi Sarı için tören düzenlendi

Hakkari’nin Çukurca ilçesi Sping Üs Bölgesi’nde PKK’lı teröristler tarafından araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı için Hakkari’de tören düzenlendi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 12:06
Hakkari şehidi Sarı için tören düzenlendi

Hakkari’nin Çukurca ilçesi Sping Üs Bölgesi’nde PKK’lı teröristler tarafından araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı için Hakkari’de tören düzenlendi.


Dün akşam saat 23.50’de Hakkari’nin Çukurca ilçesi Sping Üs Bölgesi’nde Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım Operasyonu kapsamında icara edilen keşif gözetleme faaliyeti esnasında, teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı tedavi gördüğü Yüksekova Devlet Hastanesinde şehit oldu.


Konya’nın Selçuklu ilçesi nüfusuna kayıtlı Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törene Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, polis ve askerler katıldı. İl Müftüsü Faruk Gürbüz’ün okuduğu duaların ardından şehit Sarı’nın naaşı tekbirler eşliğinde helikoptere taşındı. Şehidin cenazesinin Yüksekova’ya, oradan da memleketine uğurlanacağı belirtildi,

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 12:06
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