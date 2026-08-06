  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Baklava kutusu, çikolata kutusu derken şimdi de sarı zarf! ‘Şöyle koy da oradan görünmesin’ Devletin değil ihanetin safında yer almışlar! Çavuşlar ‘AHBAP’ı ihya etmiş Gözaltı listesindeydiler! Bülent Tezcan’ın damadı ve kızı İngiltere’de çıktı! Barış ve kardeşliğin kalıcı hale gelmesinin yol haritası! Kazanan Türkiye olacak Yılmaz Özdil, Özgür Özel'i fena eleştirdi: 103 yıllık partiyi mahvedip böldüler! Kahrımızdan kanser olacağız Avrupa’nın lokomotif ekonomisi alarm veriyor! İşsizlik oranları son 6 yılın zirvesinde CHP’li gazeteci Yavuz YP önüne gidip Özel’e sordu! “Tuttuğunuz bu binanın kirasını kim ödedi?” İmamoğlu'na oy vermişti! Bakın şimdi ne diyor? Deniz Zeyrek adlı gazeteci uyuşturucu testine tepki gösterdi! "Saçından bir tutam alayım da bakayım..." sözleri tartışma çıkardı Prof. Lena Salaymeh: Türkiye, yeni sömürgeciliğin ilk örneklerinden biriydi
Gündem Hakkari-İran sınırında 7 kilo 720 gram eroin ele geçirildi
Gündem

Hakkari-İran sınırında 7 kilo 720 gram eroin ele geçirildi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Hakkari-İran sınırında 7 kilo 720 gram eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden güvenlik güçleri tarafından sınır hattında yapılan çalışmalar sonucu 7 kilo 720 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı ve 34. Hudut Tugay Komutanlığı ekiplerince ortaklaşa yürütülen çalışmalar neticesinde; Şemdinli ilçesi İran sınır hattında icra edilen faaliyet esnasında şüpheli bir çanta tespit edildi. Yapılan aramada çanta içerisinde 7 kilo 720 gram eroin ele geçirilirken, adli tahkikat başlatıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23