Hakkari-İran sınırında 7 kilo 720 gram eroin ele geçirildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden güvenlik güçleri tarafından sınır hattında yapılan çalışmalar sonucu 7 kilo 720 gram eroin ele geçirildi.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı ve 34. Hudut Tugay Komutanlığı ekiplerince ortaklaşa yürütülen çalışmalar neticesinde; Şemdinli ilçesi İran sınır hattında icra edilen faaliyet esnasında şüpheli bir çanta tespit edildi. Yapılan aramada çanta içerisinde 7 kilo 720 gram eroin ele geçirilirken, adli tahkikat başlatıldı.