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Teknoloji Bilim dünyasını sallayan dev operasyon! 5 kilometre derinlikteki deniz tabanını delip rekor kırdılar!
Teknoloji

Bilim dünyasını sallayan dev operasyon! 5 kilometre derinlikteki deniz tabanını delip rekor kırdılar!

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Bilim dünyasını sallayan dev operasyon! 5 kilometre derinlikteki deniz tabanını delip rekor kırdılar!

Güney Çin Denizi'nde gerçekleştirilen 30 günlük kapsamlı bilimsel çalışmada, "Mengxiang" adlı dev okyanus sondaj gemisi tarihe geçecek bir operasyona imza attı. Kilometrelerce derinlikte su tabanını delmeyi başaran ekipler, zorlu koşullara rağmen olağanüstü bulgulara ulaştı.

Operasyon kapsamında iki ayrı sondaj kuyusu açan gemi, suyun derinliği de hesaba katıldığında toplamda 4 bin 929 metre derinliğe ulaştı. Yüzlerce metre kalınlığındaki tortu tabakasını aşarak son derece sert bazalt kayasına erişen araştırmacılar, tabanın altındaki 800 metreyi aşkın derinlikte organik madde bakımından zengin kum ve çamur katmanlarıyla karşılaşarak büyük bir sürpriz yaşadı.

 

DENİZ TABANINDAN SERT KAYA ÇIKARDILAR

Çalışmanın en önemli hedeflerinden biri, deniz tabanının altında bulunan bazalt tabakasına ulaşmaktı. Son derece sert olan bu kayaca erişebilmek için önce yüzlerce metre kalınlığındaki tortu tabakasının delinmesi gerekti. Ekip sonunda bazalta ulaştı ve 4,27 metre uzunluğunda kaya örneği çıkarmayı başardı.

Bu başarıyla Çin, ABD ve Japonya'nın ardından sondaj gemisi kullanarak derin okyanus havzasından sert kaya örneği çıkarabilen üçüncü ülke oldu. Çalışmada kullanılan döner sondaj sistemi de ülke içinde geliştirildi.

Operasyon sırasında iki uzaktan kumandalı su altı aracı da sondaj çalışmalarına eşlik etti. Araçlar yaklaşık 4 bin metre derinlikte toplam 358 saatten fazla görev yaptı. Tek seferde gerçekleştirilen en uzun kesintisiz çalışma ise 103 saate ulaştı.

 

800 METRENİN ALTINDA SÜRPRİZLE KARŞILAŞTILAR

Sondaj sırasında yalnızca bazalt kayaları bulunmadı. Deniz tabanının 813 ila 864 metre altında, onlarca metre kalınlığında kum ve çamur katmanlarından oluşan sıra dışı bir yapı tespit edildi. İncelemelerde bu katmanların organik madde bakımından zengin olduğu belirlendi.

Bu bulgu araştırmacıları özellikle şaşırttı. Çünkü sondaj noktası karadan oldukça uzakta ve günümüzde yaklaşık 4 bin 100 metre derinlikte bulunuyor. Bu kadar derin bir deniz ortamının altında organik madde açısından zengin tortuların bulunması, bölgenin geçmişteki çevresel koşullarını anlamak açısından yeni ipuçları sağlayabilir.

Çıkarılan kaya örneklerinin ilk incelemeleri, Güney Çin Denizi'nin oluşumu sırasında deniz tabanındaki yayılma merkezinin yer değiştirmesinin ardından bölgede birden fazla büyük volkanik faaliyet dönemi yaşandığını gösteriyor. Araştırmacılar şimdi örnekleri ayrıntılı biçimde inceleyerek denizin jeolojik geçmişini ve milyonlarca yıl boyunca geçirdiği değişimleri ortaya çıkarmaya çalışacak.

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