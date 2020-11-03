Hakkari deprem fay hattı! Fay hattı sorgula
İzmir depremi tüm Türkiye’nin yüreğini dağladı. Deprem sonrası vatandaşlar fay hattı sorgulaması yapmakta. Deprem fay hattı üzerinde bulunan iller arasında Hakkari de yer almakta. İzmir depreminin ardından vatandaşlar deprem fay hattı sorgulama yapmak için Maden Tetkik Arama (MTA) fay hattı haritası ile AFAD fay hattı sayfası üzerinden fay hatları sorgulanabiliyor. Peki Hakkari fay hattı nereden geçiyor?
Hakkari dahil 18 il, 80 ilçe ve 504 köyün fay hatları üzerinde yer almakta. Türkiye Deprem Tehlike Haritası’na bakıldığında büyük kentlerin birçoğunda fay zonları ve yüksek derecede deprem riski bulunmakta. Deprem fay zonları üzerinde yer alan iller arasında Hakkari de var.
Yüksekova (Hakkari) yerleşimi ve çevresi, Türkiye’nin büyük deprem üretebilecek önemli sismik boşluklarından birisi olarak kabul edilen Yüksekova-Şemdinli Fay Zonu içerisinde yer almaktadır. Hakkari ili ve çevresi birinci derecede deprem bölgesi olup Yüksekova-Şemdinli fay onu, Başkale fayı, Bitlis-Zagros bindirme kuşağı ve Salmas (İran) fay zonunun yakınlarında yer almakta.
Deprem fay hattı sorgulamak için tıklayın
Hakkari deprem toplanma alanları için tıklayın