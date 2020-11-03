  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hakkari deprem fay hattı! Fay hattı sorgula
Gündem

Hakkari deprem fay hattı! Fay hattı sorgula

İzmir depremi tüm Türkiye’nin yüreğini dağladı. Deprem sonrası vatandaşlar fay hattı sorgulaması yapmakta. Deprem fay hattı üzerinde bulunan iller arasında Hakkari de yer almakta. İzmir depreminin ardından vatandaşlar deprem fay hattı sorgulama yapmak için Maden Tetkik Arama (MTA) fay hattı haritası ile AFAD fay hattı sayfası üzerinden fay hatları sorgulanabiliyor. Peki Hakkari fay hattı nereden geçiyor?

Yeniakit Publisher
2020-11-03 15:51:00 - 2020-11-03 15:51:37
Hakkari deprem fay hattı! Fay hattı sorgula

Hakkari dahil 18 il, 80 ilçe ve 504 köyün fay hatları üzerinde yer almakta. Türkiye Deprem Tehlike Haritası’na bakıldığında büyük kentlerin birçoğunda fay zonları ve yüksek derecede deprem riski bulunmakta. Deprem fay zonları üzerinde yer alan iller arasında Hakkari de var.

Yüksekova (Hakkari) yerleşimi ve çevresi, Türkiye’nin büyük deprem üretebilecek önemli sismik boşluklarından birisi olarak kabul edilen Yüksekova-Şemdinli Fay Zonu içerisinde yer almaktadır. Hakkari ili ve çevresi birinci derecede deprem bölgesi olup Yüksekova-Şemdinli fay onu, Başkale fayı, Bitlis-Zagros bindirme kuşağı ve Salmas (İran) fay zonunun yakınlarında yer almakta. 

 

Deprem fay hattı sorgulamak için tıklayın 

Hakkari deprem toplanma alanları için tıklayın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avusturya'da kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

Avusturya'da kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Avusturya’nın başkenti Viyana’da sinagog yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. Kanlı saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliy..
Altın alacaklar dikkat! Uzmanlar uyarı üstüne uyarı yapıyor
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Uzmanlar uyarı üstüne uyarı yapıyor

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken uzmanlar yüksek volatiliteye karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılar yapıyor...
Bakan Karaismailoğlu resmen duyurdu: 3 ülkede vardı, artık bizde de var!
Gündem

Bakan Karaismailoğlu resmen duyurdu: 3 ülkede vardı, artık bizde de var!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye, tüm insanlığın hizmetinde. Uluslararası Uyd..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay