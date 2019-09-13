Hakkari Belediyesinden dilencilere yönelik çalışma Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, değişik illerden gelerek kent merkezinde dilenen dilencilere yönelik çalışma başlattı.

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, değişik illerden gelerek kent merkezinde dilenen dilencilere yönelik çalışma başlattı.

Farklı illerden Hakkari’ye gelen dilenciler, zabıta ekiplerinin uyarısı üzerine kent merkezini terk etmeye başladılar. Bu yıl sadece kent merkezinde dilenen 3 kişi, zabıta ekipleri tarafından uyarılarak çarşı merkezinden uzaklaştırıldı.

Zabıta ekipleri tarafından ikaz edilen dilenciler, bundan sonra dilenmeyeceklerine dair söz vererek çarşı merkezini terk ettiler.

Zabıta ekiplerinin çocuklarıyla dilenenleri rencide etmeden tatlı bir diller kent merkezinde uzaklaştırdıklarına şahit olduklarını ifade eden vatandaşlar ise, belediye ekiplerine bu duyarlılıktan dolayı teşekkür ettiler.

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