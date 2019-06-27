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Hakkari Belediyesinden ağaç temalı uyarı levhaları

Hakkari Belediyesi, kentteki refüjlere ağaç temalı uyarı levhaları yerleştirdi.

27 Haziran 2019 Perşembe 11:27
Hakkari Belediyesinden ağaç temalı uyarı levhaları

Hakkari Belediyesi, kentteki refüjlere ağaç temalı uyarı levhaları yerleştirdi.


Şehir temizliğine karşı duyarlılığı arttırmak için özel bir kampanya başlatan Hakkari Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, refüjlere üzerinde “Çimlere Çöp Dökmek Yasaktır” ve “Çevremizi Temiz Tutalım” yazılı ağaç temalı uyarı levhaları yerleştirdi. Sümbül Mahallesi Hakkari-Van Bulvarı üzerindeki refüjlerde başlatılan ilk çalışmaya Temizlik İşleri Müdürü Naif Yaşar, meclis üyeleri ve işçiler katıldı. İlk etapta buradaki refüj, kaldırım ve yol kenarlarında elbirliği ile temizlik çalışması yapan belediye ekibi, daha sonra refüjlere belirli aralıklara uyarı levhalarını yerleştirdi.


Çalışmaya ilişkin bilgi veren Temizlik İşleri Müdürü Naif Yaşar, “Refüjler kentimizin en önemli yeşil alanlarından ve ayrıca kent estetiğinin önemli bir parçasıdır. Bu manada çevre temizliği açısından korunması gereken en önemli yerlerin başında geliyor. Tabi bunun temizliğini biz yapmak zorundayız, ama hepimizde temiz tutmak için sorumluyuz. Ancak ne yazık ki bu konuda ilimizde refüjler bilinçsiz bir şekilde sürekli olarak kirletilmekte, bu nedenle hem bizler bu alanların temizliğini yapmakta zorlanıyoruz hem de buradaki çim ve ağaçlar zarar görmektedir. Bizlerde bu konuda duyarlılığı arttırmak adına böyle bir çalışma yaptık. Hakkari Belediyesi olarak herkesi şehir temizliğine karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bu şehir hepimizin, hepimiz sahip çıkmalıyız” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 11:27
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