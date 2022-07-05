Hakkari bayram namazı saat kaçta? Diyanet Hakkari bayram namazı saati 2022
Kurban bayramı sebebiyle hangi ilde ilçede bayram namazının saat kaçta kılınacağı merak ediliyor. Peki, 9 Temmuz Cumartesi günü Hakkari'de bayram namazı kaçta kılınacak?
Bu yıl kurban bayramı 9, 10, 11 ve 12 Temmuz’da idrak edilecek. Bayram namazını Hakkari’de kılacak olanlar ise ‘Hakkari bayram namazı saati Diyanet” sorusunun cevabını araştırıyor.
Hakkari bayram namazı saat kaçta? Diyanet Hakkari bayram namazı saati 2022
9 Temmuz Cumartesi sabahı Hakkari merkezde bayram namazı saat 05.25'te kılınacak.
Çukurca bayram namazı saati?
Çukurca'da bayram namazı saat 05.26'da kılınacak.
Derecik bayram namazı saati?
Derecik'te bayram namazı saat 05.23'te kılınacak.
Şemdinli bayram namazı saati?
Şemdinli'de bayram namazı saat 05.22'de kılınacak.
Yüksekova bayram namazı saati?
Yüksekova'da bayram namazı saat 05.22'de kılınacak.