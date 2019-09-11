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Hakkari Bağlar mahallesine yeni şebeke suyuna kavuştu

Hakkari’nin Aşağı Bağlar Mahallesi yeni içme suyu şebekesine kavuştu.

11 Eylül 2019 Çarşamba 15:20
Hakkari Bağlar mahallesine yeni şebeke suyuna kavuştu

Hakkari’nin Aşağı Bağlar Mahallesi yeni içme suyu şebekesine kavuştu.


Bölgede meydana gelen olaylardan dolayı köylerinden göç eden ailelerin yoğunlukta bulunduğu Aşağı Bağlar Mahallesi, Hakkari Belediyesinin çalışmaları nedeniyle yeni içme suyu şebekesine kavuşturuldu. Aşağı Bağlar Mahallesindeki içme suyunun giderilmesi için çalışmaların başlandığını belirten yetkililer, 200 metre yeni içme suyu şebekesi döşediklerini söylediler. Mahallenin bir kısmına su verdiklerini belirten yetkililer, sorunu tamamen ortadan kaldırılması içinde çalışmaların aralıksız olarak sürdürüldüğünü ifade ettiler.


Bir süreden beridir susuz kaldıklarını anlatan mahalle sakinleri ise, yeni içme suyu şebekesi getirerek kendilerini bu sıkıntıdan kurtaran belediye ekiplerine teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 15:20
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