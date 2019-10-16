Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete kararları hakim savcı atamaları listesi

Hakimler ve savcılar Kurulu (HSK) kararlarına göre, birinci dereceye yükselmiş olup 31.08.2019 tarihi itibariyle birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak olan adli yargı hakim, Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listesi Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte ataması yapılan hakim ve savcıların isim listesi.

Resmi Gazete'de yayımlanan HSK atamalarına ilişkin şu ifadelere yer verildi: Ağustos 2019 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanlar listeye dahil edilmemiştir. Birinci dereceye yükseldikleri ve sürelerini bitirdikleri halde aşağıdaki listede adları göremeyenler yayım tarihinden itibaren 30 gün içinde HSK’ya yazılı olarak başvurup durumlarının incelenmesini isteyebilir."

HSK hakim ve savcı atama listesi

Hakim ve savcı atama listesi için tıklayınız