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Hakim ve savcı adaylarından yazılı sınavda en az 70 alanlar mülakata çağrılacak

Ceza Muhakemeleri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 22:29
Hakim ve savcı adaylarından yazılı sınavda en az 70 alanlar mülakata çağrılacak

Ceza Muhakemeleri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanun teklifine göre hakim ve savcı adaylarından yazılı sınavdan en az 70 alanlar mülakata çağrılacak.


Teklife göre, bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince miktar veya değeri 58 bin 800 Türk Lirası’nı geçen nihai kararlara karşı temyiz yoluna başvurulabilecek. Hakim ve savcı adaylarından yazılı sınavdan en az 70 alanlar mülakata çağrılacak. Başarılı olanların sayısı, ilan edilen kadronun iki katı fazlasının altında kalırsa sadece başarılı olanlar mülakata çağrılacak.Mülakat kurulu, Adalet Bakanının görevlendireceği bakan yardımcısı başkanlığında Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza İşleri, Hukuk İşleri ve Personel Genel Müdürleri olmak üzere toplam 5 üyeden oluşacak.


Hakim ve savcı adaylık süresi iki yıl olacak. Avukatlık mesleğinden gelenler için ise süre bir yıl olacak. Adaylık süresinin sonunda adaylar yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacak. Yazılı sınavda başarılı olamayanlara iki ay içinde bir sınav hakkı daha tanınacak. Adli yargı ilk derece mahkemelerinin iş yoğunluğu dikkate alınarak, üye sayısının yeterli olması halinde dairelerde birden fazla heyet oluşturulabilecek.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 22:29
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