Hakim ve savcı adayları pratik yaparak mesleğe hazırlanıyor

Göksel Çağlav Ankara

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce 30 adliyede başlatılan 'Hakim ve Savcı Adaylarının Staj Verimliliğinin ve Etkinliğinin Artırılması Projesi' Aydın Adliyesi’nde de yürütülüyor. Proje kapsamında duruşma salonuna giren hakim savcı adayları, hakim, savcı, avukat, katip, müşteki, sanık, tanık gibi tüm tarafları canlandırıyor.

Mesleki bilgilerin pratiğe aktarıyor

Hakim ve savcı adaylarının mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması, mesleğe en donanımlı şekilde hazırlanmaları hedefiyle yürütülen proje kapsamında, hakim ve savcı adayları, Gençlik Merkezi Şehit Fethi Sekin Salonu'nda uygulamalı duruşma yaptı. Uygulamalı duruşmalarla hakim ve savcı adayları mesleğe başlamadan önce kürsü heyecanlarını yenmeleri ve mesleğe donanımlı bir şekilde hazırlanmalarını sağlarken, deneyimlerini ve mesleki bilgilerini pratiğe aktarma imkanı buldu.

Gerçek dosyalar inceleniyor

Aydın 2. Ağır Ceza Hakimi ve Proje Koordinatörü Ali Rıza Akkeyik, Adalet Bakanlığı’nın başlatmış olduğu proje kapsamında, hakim ve savcı adaylarının eğitimleri ile hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine yönelik çalışmalar yapıldığını söyledi. Projenin, adayların hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine yönelik staj verimliliğini artırma amacıyla yapıldığını aktaran Akkeyik, “Hakim ve savcı adayların mesleğe başlamadan önce kürsü heyecanlarını yenmeleri ve mesleğe donanımlı bir şekilde hazır hale gelmeleri için uygulama imkanı sunan duruşmalar tertipliyoruz. Bu duruşmalar gerçek olaylar ve davalar üzerinden düzenleniyor” dedi.

Savcı adayı Aygül Yavuz, göreve başladıklarında bu şekildeki somut olaylar karşısında neler yapacaklarını uygulamalı olarak gördükleri için mutlu olduğunu belirtirken, adaylardan Ömer Müsevvit Oğlu da özellikle tecrübe anlamında projenin tecrübelenip heyecanı yenmeleri adına çok yerinde ve faydalı olduğunu düşündüğünü kaydetti.

