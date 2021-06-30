  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Asya ülkesinde yıldırım faciası! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Delta varyantının belirtileri belli oldu
Düğün rezervasyonlarındaki artış yüzleri güldürdü
Kütahya'da tarihi eser operasyonu
Aktüel Hakim ve savcı adayları pratik yaparak mesleğe hazırlanıyor
Aktüel

Hakim ve savcı adayları pratik yaparak mesleğe hazırlanıyor

Aydın’da hakim savcı adayları, Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen projeyle mesleki bilgilerini pratiğe dökme imkanı buldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 14:31:00 -
Hakim ve savcı adayları pratik yaparak mesleğe hazırlanıyor

Göksel Çağlav  Ankara

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce 30 adliyede başlatılan 'Hakim ve Savcı Adaylarının Staj Verimliliğinin ve Etkinliğinin Artırılması Projesi' Aydın Adliyesi’nde de yürütülüyor. Proje kapsamında duruşma salonuna giren hakim savcı adayları, hakim, savcı, avukat, katip, müşteki, sanık, tanık gibi tüm tarafları canlandırıyor.

Mesleki bilgilerin pratiğe aktarıyor

Hakim ve savcı adaylarının mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması, mesleğe en donanımlı şekilde hazırlanmaları hedefiyle yürütülen proje kapsamında, hakim ve savcı adayları, Gençlik Merkezi Şehit Fethi Sekin Salonu'nda uygulamalı duruşma yaptı. Uygulamalı duruşmalarla hakim ve savcı adayları mesleğe başlamadan önce kürsü heyecanlarını yenmeleri ve mesleğe donanımlı bir şekilde hazırlanmalarını sağlarken, deneyimlerini ve mesleki bilgilerini pratiğe aktarma imkanı buldu.

Gerçek dosyalar inceleniyor

Aydın 2. Ağır Ceza Hakimi ve Proje Koordinatörü Ali Rıza Akkeyik, Adalet Bakanlığı’nın başlatmış olduğu proje kapsamında, hakim ve savcı adaylarının eğitimleri ile hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine yönelik çalışmalar yapıldığını söyledi. Projenin, adayların hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine yönelik staj verimliliğini artırma amacıyla yapıldığını aktaran Akkeyik, “Hakim ve savcı adayların mesleğe başlamadan önce kürsü heyecanlarını yenmeleri ve mesleğe donanımlı bir şekilde hazır hale gelmeleri için uygulama imkanı sunan duruşmalar tertipliyoruz. Bu duruşmalar gerçek olaylar ve davalar üzerinden düzenleniyor” dedi.
Savcı adayı Aygül Yavuz, göreve başladıklarında bu şekildeki somut olaylar karşısında neler yapacaklarını uygulamalı olarak gördükleri için mutlu olduğunu belirtirken, adaylardan Ömer Müsevvit Oğlu da özellikle tecrübe anlamında projenin tecrübelenip heyecanı yenmeleri adına çok yerinde ve faydalı olduğunu düşündüğünü kaydetti.
Yeni Akit Gazetesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay