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Dünya Hakim o ülkede Başbakan'ı 'zorla getirme' kararı çıkardı
Dünya

Hakim o ülkede Başbakan'ı 'zorla getirme' kararı çıkardı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda geçen yıl meydana gelen patlamayla ilgili soruşturma yürüten hakim, Başbakan Hassan Diyab hakkında 'zorla getirme' kararı çıkarttı.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 21:26:00 -
Hakim o ülkede Başbakan'ı 'zorla getirme' kararı çıkardı

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre Başbakan Diyab, patlamayla ilgili soruşturma kapsamında bugün ifade vermeye gitmedi.

Bunun üzerine hakim Tarık el-Bitar, Diyab'ın ifadesinin 20 Eylül'de alınmasına karar verdi ve kolluk kuvvetleri tarafından adliyeye zorla getirilmesi kararı çıkardı.

Eski Başbakanlardan tepki

Öte yandan eski başbakanlar Necib Mikati, Fuad Sinyora, Saad el-Hariri ve Temmam Selam, Diyab hakkında çıkarılan karara tepki gösterdi.

Eski başbakanlar tarafından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan tarihinde hiçbir başbakan için zorla getirme kararı çıkarılmadığına işaret edilerek, bunun başbakanlık makamına yönelik açık bir hakaret olduğu ve tehlikeli bir emsal niteliği taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada, "siyasi, ulusal ve anayasal açıdan tehlikeleri olan ve siyasi şüpheler barındıran​​​​​​​ kararın, Taif Anlaşması'nı baltalamak, başbakanlık makamının prestijini sarsmak ve siyasi sistemdeki konumunu sınırlandırmak için yıllardır yürütülen çalışmalarla örtüştüğü" kaydedildi.

Beyrut Limanı'ndaki patlama ve soruşturma süreci

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaralanan 6 bini aşkın kişinin 1000'den fazlası engelli hale gelmiş, 300 bin kişi de yerinden olmuştu.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamayı soruşturan hakimlerden Fadi Savvan, 10 Aralık 2020'de Başbakan Hassan Diyab'ın yanı sıra eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil, eski Bayındırlık ve Ulaştırma bakanları Gazi Zuaytir ile Yusuf Finyanus'u, "yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına yol açan ihmal ve kusur" ile suçlamıştı.

Başbakan Diyab ve eski bakanların "görevi ihmal" ile suçlanması, ülkede tartışma konusu olmuştu.

Lübnan Temyiz Mahkemesi de eski Maliye Bakanı Halil ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Zuaytir'in talebi üzerine Beyrut Limanı'ndaki patlamanın soruşturulması görevini yargıç Savvan'dan almıştı.

Temyiz Mahkemesinin kararından 2 gün sonra 20 Şubat'ta ise Adalet Bakanı Marie-Claude Najm, soruşturmaya yargıç Bitar'ı atamıştı.

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