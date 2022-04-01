Hakim dizisinin orjinali Your Honor'un hikayesi herkesi sarsacak

ATV’nin yeni dizisi Hakim’in yayın tarihi belli oldu. Your Honor dizisinden uyarlanan Limon yapım imzalı Hakim 4 Nisan Pazartesi akşamı atv'de ekran yolculuğuna başlıyor.

ATV ekranlarının yeni dizisi Hakim için geri sayım başladı. İlgi çekici senaryosuyla ekrana gelecek olan Hakim’in başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Yurdaer Okur ve Uğur Yücel paylaşırken Hasibe Eren, Fatih Berk Şahin, Eslem Akar, Seda Akman, Burcu Kara, Naz Çağla Irmak, Hakan Yufkacıgil ve Gülsen Tuncer gibi birbirinden başarılı isimler de rol alıyor.

Limon yapım imzalı Hakim 4 Nisan Pazartesi akşamı Atv'de ekran yolculuğuna başlıyor.

Dünyanın en çok izlenen dizilerinden Your Honor uyarlaması olan Hakim, farklı konusuyla öne çıkıyor. Dizide, yıllarca adaleti sağlamak adına çalışan bir hakimin oğlunun suça karışmasıyla birlikte yaşadıkları ele alınıyor. Hakimin yaşadığı trajik olayları işleyecek olan dizi, adalet ve vicdan arasında nasıl bir ilişki olduğunu da izleyiciye sunuyor.