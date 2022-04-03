Başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur’un paylaştığı Hakim dizisinin nerede çekildiği merak edilmeye başlandı. Peki, Hakim nerede çekiliyor?

Hakim dizisi nerede çekiliyor? Hakim dizisi çekildiği yer

Limon Film imzası taşıyan yönetmenliğini Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir'in yaptığı Hakim dizisi; 'Your Honor' dizisinin bir uyarlamasıdır.

Bir babanın oğlunu korumak için girdiği büyük macerayı konu edinen dizinin nerede çekildiği merak ediliyor. Dizinin yayımlanan fragmanlarına baktığımızda Hakim’in İstanbul Beşiktaş ve Galata'da çekildiği dikkatlerden kaçmıyor. Aynıca mezarlık sahnesinde ise İstanbul Surları dikkat çekiyor. Dizi ilerledikçe İstanbul’un farklı semtlerinde de çekimlerin gerçekleşmesi bekleniyor.

Hakim 1.bölüm neler yaşanacak?

Hakim Ömer Arif Derman'ın oğlu Ozan, annesinin ölüm yıldönümünde bir kazaya karışır. Ozan'ın çarptığı genç ise olay yerinde vefat eder. Yaşananları Ömer Arif öğrenince oğlunu adalete teslim etmek ister. Ancak Ozan'ın ölümüne sebebiyet verdiği kişi suç örgütü liderlerinden Azem Demirkıran'ın oğludur. Azem Demirkıran ise oğlunun katilini bulmak için ölüm yemini eder. Bu gelişmenin ardından Ömer Arif oğlunu korumak için ikilemde kalır.