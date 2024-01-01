Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Suudi Arabistan'da ertelenen Fenerbahçe-Galatarasay Süper Kupa maçını köşesine taşıdı.

Karahasanoğlu "Hakim de (TFF) suça iştirak etmişse, cezayı kim verecek?" başlıklı yazısında önemli ifadeler kullandı.

Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yazısı şu şekilde:

Suudi Arabistan’da oynanacak Süper Kupa maçı ertelendi..

Açıklama bu yönde..

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Niye ertelendi?

Takımlar sahaya çıkmadığı için..

Takımlar sahaya çıkmazsa, bu ceza gerektiren bir davranış değil mi?

Trabzon ile İstanbulspor arasında yapılan maçta, takımı sahadan çeken yönetici ceza almadı mı?



Takımın da hükmen mağlubiyetinin yanısıra, bir de üç puanları silinmedi mi?

Silindi..

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkmıyorlarsa..

Yani kupayı almak istemiyorlarsa.

Yerlerine Beşiktaş ile Trabzonspor’u oynatıp, kim yenerse, ona Süper Kupayı vermek gerekmez mi?

Gerekir de..

Cezayı verecek hakim de, oturup sanık ile birlikte, sahaya çıkmama kararına katılırsa..

Sahaya çıkmayan takımların suçlarına iştirak ederse..

Takımlara ceza verecek hakim de suça iştirak ederse..

Cezayı nasıl verecek..

Hatta, hakime cezayı kim verecek?

Varsın, 85 milyon, İngiliz oyunu futbol ile oyalandığı gibi.

Bir de oynanmayan maçlar ile oyalansın..

-Neden ertelendi?

-Suudlar küstahça yasaklar getirmiş..

-Hayrola, ne demişler, yeşil sahada değil, çölde maç oynayacaksınız mı demişler. Veya, stadın ışıklandırması yetersiz. Karanlıkta oynayın. Görebildiğiniz kadarıyla mı demişler?

-İstiklal Marşımızı okutmak istemediler? Hain Suudlar! Daha ne yapacaklar?

- İstiklal Marşının okunması için, bir gün önce prova yapılmış. Bakın işte bu da, provanın görüntü kaydı..

-Aaaa.. O zaman Suud’un marşımıza karşı çıktığı, yalan mı yani?

- Neyse azizim, bizim oraya gitmemiz bir defa yanlış idi. Ne işimiz vardı, Riyad’da?

Biz gidersek oraya.. Onar da Atatürk formasına da böyle karşı çıkarlar işte.. Onlara ne ise?

-Yooo kardeş, formaya kimsenin karşı çıktığı yok.. Önceden belirlenen formalarla maça çıkılmasında bir ihtilaf yok.. Hatta Fenerbahçe’nin formasında, Atatürk silüeti var..

- Neee? Fenerbahçe’nin maçta giyeceği formasında, belden boyuna kadar formanın ön yüzünde zaten Atatürk silüeti mi varmış. Buna Suudlular itiraz etmemişler mi? Eee? Biz neyin kavgasını veriyoruz, o zaman?

-Üstelik Galatasaray’ın formasında da, Mustafa Kemal’in imzası var..

- Sahi mi? Ona da mı itiraz etmemişler.. Pardon ya.. Hangi hakla itiraz edecekler ki sanki.. Atatürk’ümüze kim itiraz edebilir ki? İtiraz edenin biz kellesini alırız..

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